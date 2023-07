Bagnoli Irpino, costruire e recuperare: patrimonio edilizio e infrastrutturale

Coorganizzatori del Convegno sono: Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Avellino,

Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino, Ordine dei Geologi della Campania, Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Avellino, Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati,

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Avellino, Federazione

Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Campania, ANACI.

La sinergia tra queste realtà unitamente a una visione comune sui temi della prevenzione e della

sicurezza sismica, ha dato origine a questo articolato Convegno finalizzato alla presentazione di

una proposta di legge che possa inserire l’assicurazione obbligatoria in edilizia, in merito agli abitati,

all’usura dei materiali e alla riqualificazione sismica.

L’edilizia è senza dubbio il comparto che più di tutti incide sulla vivibilità di un contesto sociale, e

non avendo un carattere lobbistico, intende farsi promotrice di un percorso di crescita e sviluppo

che possa coinvolgere in maniera trasversale tutti i segmenti della società civile.

Il Centro Studi “Edilizia Reale” e ISI – Ingegneria Sismica Italiana ritengono che il tema della

sicurezza in edilizia debba riacquistare centralità nell’interesse comune, ma anche nell’agenda

politica. Per questo si intende valorizzare la proposta di legge presentata nel 2019 dall’ex deputata

campana Michela Rostan, sull’istituzione di un “Programma nazionale per l’assicurazione

obbligatoria degli edifici privati contro i danni derivanti da calamità naturali”.