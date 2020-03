Bari-Avellino, le pagelle: il solo Albadoro non basta, in calo De Marco

Esordisce con una sconfitta la nuova presidenza dell’Avellino. L’Avellino esce sconfitto col punteggio di 2-1 in casa del Bari: la seconda rete consecutiva di Albadoro non basta a dare la scossa e a proseguire sulla scia delle ultime due gare. Un KO che comunque ci sta al cospetto di una corazzata come quella barese. Per quanto riguarda i singoli, continua il momento d’oro di Albadoro, poco supportato però sia dai trequartisti che dall’intero centrocampo, settore dove il solo Parisi risulta sufficiente. Seguono le pagelle.

DIFESA

DINI – 6 – Sufficiente perché incolpevole sui gol subiti.

ILLANES – 6.5 – Conferma il suo buon periodo di forma, mostrandosi sempre attento e concentrato.

MORERO – 5.5 – Solo una frazione per il capitano che non si è disimpegnato neanche male, con un paio di interventi difensivi da non trascurare, mancando purtroppo l’intervento solo in occasione del filtrante di Simeri per Antenucci da cui poi è nato il primo gol dei padroni di casa.

LAEZZA – 6 – La sua unica sbavatura è quella legata al troppo superficiale intervento che crea i presupposti per la prima rete dei padroni di casa.

CENTROCAMPO

CELJAK – 5.5 – Da esterno va in difficoltà contro Costa, mentre da centrale nel secondo tempo se la cava a buon mercato.

DE MARCO – 5 – Forse un pò affaticato dai troppi impegni ravvicinati, non è protagonista di un grandissimo primo tempo. A referto un pallone recuperato e poi tanta corsa a vuoto. A riposo anticipato all’inizio del secondo tempo.

DI PAOLANTONIO – 5.5 – Nel primo tempo ha ben poco da fare, essendo costretto spesso a rincorrere palla ed avversari. Nella seconda frazione gioca qualche pallone in più ma non incide come potrebbe.

PARISI – 6.5 – Gli manca solo una giocata vincente, che sia assist o gol. Sempre tra i più attivi, spesso è chiamato in causa nella costruzione di qualche azione pericolosa, vedi quella sul finire del primo tempo, poi sciupata da Albadoro.

GAROFALO – 5 – Non entra benissimo e ciò si riflette soprattutto sulla perdita in mercatura di Perrotta, agevolando così il suo avversario nel trovare il raddoppio. Poi si destreggia abbastanza bene, mostrando un pò di carattere. Deve crescere ancora.

RIZZO – 5 – Entra ed anche lui combina una frittata, mancando l’intervento che favorisce l’assistenza di Antenucci per Perrotta. Prova qualche galoppata, ma non fa niente di eclatante. Da rivedere.

EVANGELISTA – S.V.

ATTACCO

IZZILLO – 5.5 – Sfavorito anche dall’andamento del primo tempo, non riesce a farsi vedere spesso. Qualche buona idea, ma poi viene meno la gamba, complice forse anche il leggero infortunio patito una settimana fa.

MICOVSCHI – 5 – Non si accende e la sua assenza si fa sentire in fase di costruzione offensiva. A suo favore, però, possiamo anche aggiungere che difficilmente è stato messo in moto dai suoi compagni. Resta però il suo periodo di calo.

ALBADORO – 6.5 – Anche stavolta risponde presente, timbrando per la seconda volta il cartellino, ma sciupando anche un paio di buone occasioni. Al solito lavora bene per la squadra, ma solo lui oggi non è bastato.

FERRETTI – 6 – Entra e non tocca moltissimi palloni, ma alcuni li gioca in modo prezioso, vedi la conclusione che poi porta al tap-in di Albadoro. Può dare di più alla causa.