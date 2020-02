Bari – Avellino, “ritorna” la tessera del tifoso: è polemica

Ennesima cattiva notizia per i supporters irpini, ritorna la vecchia e poco amata Tessera del tifoso.

La Bari Calcio ha reso noti prezzi e modalità d’acquisto dei biglietti per assistere alla gara di domenica pomeriggio al San Nicola contro l’Avellino. Sarà possibile acquistare i biglietti sul circuito TicketOne. La notizia che sa del clamoroso è che che la vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti è riservata ai soli possessori della “vecchia” tessera del tifoso e residenti nella città e provincia di Avellino.

Come se non bastasse la scelta, ormai nota, del direttivo della Curva Sud di abbandonare i gradoni, arriva quest’altra spiacevole decisione. Proprio in una delle trasferte più attese dall’inizio del campionato (vista la rivalità calcistica) si rischia l’assenza totale dei tifosi bianco-verdi. Sui social è già grandissima polemica e la notizia ha fatto assai rumore anche tra i tifosi di casa già pronti ad affollare il San Nicola.

I biglietti per il Settore Ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 29 febbraio. Il costo dei biglietti è fissato in € 13,50 + € 0,50 diritti di prevendita.