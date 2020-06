Baselice, coltivava piante di marijuana nel giardino di casa: denunciato

Questa mattina, Carabinieri della locale Stazione di Baselice, unitamente a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno fatto la scoperta.

Continuano le attività investigative finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti è denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento, un 57enne. L’uomo denunciato per coltivazione illecita di alcune piante per la produzione di marijuana.

Nel corso della perquisizione domiciliare presso il giardino annesso all’abitazione dell’uomo i militari hanno rinvenuto sette piante di varie dimensioni di cannabis. Sottoposte a sequestro, hanno scoperto che lo stesso aveva piantato in alcuni vasi consistenti in contenitori di plastica a cui accudiva in un’area attrezzata.