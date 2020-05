Benevento, 22 attività elaborano un progetto per la ripresa in sicurezza della movida

Una proposta relativa alla gestione degli spazi nell’area solitamente più affollata del Centro storico cittadino. Da Piazza Arechi II a Piazza Piano di Corte. E’ stata formulata di propria iniziativa dal Comitato di Quartiere Centro Storico e inviata, oggi, al protocollo del Comune di Benevento.

Il progetto ha visto finora l’adesione di ben 22 locali – tra bar, ristoranti, bistrot, pizzerie, strutture ricettive – situati nell’area predetta, ed altre adesioni sono state già prospettate dai relativi gestori.

Di seguito il documento rivolto al sindaco Mastella, all’Assessore alla Mobilità Luigi Ambrosone e all’Assessore al Commercio Oberdan Picucci.

“Il Comitato di Quartiere Centro Storico, da sempre vicino sia ai residenti che agli operatori del commercio, in relazione alle necessità di maggior distanziamento sociale e di contrasto agli assembramenti, con la presente propone – di concerto con numerosi operatori sia della ristorazione che delle strutture ricettive – le seguenti iniziative volte a favorire le predette attività commerciali pur contemperando le esigenze della collettività.

1) Eliminazione di una fila di auto in piazza Piano di Corte nel settore antistante i quattro locali di ristorazione ivi esistenti, con la possibilità di collocarvi diverse decine di tavolini per la clientela;

2) Recupero degli stalli predetti con istituzione di un’area di parcheggio marginale in piazza Arechi II (già piazzetta Vari), riservata ai soli residenti; tutto lo spazio restante utilizzabile per il posizionamento di ulteriori tavolini al servizio sia del locale ivi esistente che della clientela dei locali siti in via Mario la Vipera.

3) Attivazione delle telecamere, già pronte allo scopo. Altre forme di controllo di transito e sosta non sarebbero altrettanto valide, e comporterebbero dispendio di risorse e rischio di probabili abusi.

Ciò determinerebbe i seguenti immediati vantaggi:

1) Ampliamento notevole degli spazi destinati alla clientela dei locali;

2) Nessuna perdita di posti auto e nessun particolare svilimento dell’area, atteso che il divieto di sosta in piazza Arechi II è di fatto costantemente violato da numerose auto poste in ogni dove

3) Possibilità di parcheggio per i residenti che dovessero tornare alle proprie case nelle ore tarde del week end, senza necessità di percorrere via M. La Vipera e quindi evitando di disturbare l’attività dei locali e di costringere a raggruppare eventuali passanti.

Analoghe iniziative potranno essere concordate in altre aree del centro con minori criticità”.