Benevento, a Rione Libertà ancora un’auto in fiamme

Ancora un’auto in fiamme nella notte al rione Libertà. Stavolta in via Napoli, nel parco dei cosiddetti ‘palazzi blu’. E’ qui che, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco una Renault Megane che il proprietario aveva parcheggiato nei pressi dell’edificio in cui abita.

Pesanti i danni alla vettura causati dal rogo, poi spento dai pompieri del comando provinciale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante, che hanno avviato le indagini.

L’incendio segue quello di ventiquattro ore prima in via Bonazzi, dove le fiamme avevano attaccato una Fiat Marea.