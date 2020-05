Benevento, all’Unifortunato prima giornata di Open Day online

All’Unifortunato di Benevento ci sarà la prima giornata dell’Open Day online. Nel corso del live talk docenti, studenti e tutor descriveranno i vantaggi del metodo di studio telematico, l’ampia offerta formativa, i servizi agli studenti. Saranno descritte anche le attività di studio internazionali e le tante iniziative di placement per entrare con successo nel mondo del lavoro.

Per partecipare è necessario iscriversi accedendo al sito dell’Unifortunato al seguente link: https://www.unifortunato.eu/servizi-studenti/open-day/

“L’evento – sottolinea il Prof. Paolo Palumbo Delegato alle attività di orientamento e placement – è rivolto a studenti, famiglie e a tutti coloro che intendano iscriversi all’Università.

L’obiettivo è lo stesso di sempre: dare un supporto ai giovani e alle loro famiglie in una delle scelte più importanti, come è quella del percorso universitario; dare loro tutte le informazioni utili per permettere loro di arrivare a una decisione ragionata, consapevole e convinta”.

L’offerta formativa dell’UniFortunato propone lauree triennali come Operatore giuridico di impresa, Scienze e tecnologie dei trasporti, Scienze dell’educazione, Scienze e tecniche psicologiche, il nuovo Corso di laurea interclasse in attivazione in Diritto ed economia delle imprese e le lauree magistrali in Psicologia cognitiva ed applicata ed Economia aziendale. Magistrale e a ciclo unico è, invece, la laurea in Giurisprudenza.

www.unifortunato.eu