Benevento, altro infermiere dell’Ospedale San Pio contagiato da Covid-19

Sono diventati dieci i sanitari dell’Ospedale San Pio di Benevento contagiati dal coronavirus dall’inizio dell’emergenza. Dopo i due medici e sette infermieri, ieri il tampone faringeo ha dato esito positivo per un altro operatore del reparto Covid.

La ASL ha disposto la quarantena vigilata- speriamo anche assistita- per il sanitario e la famiglia residenti in provincia di Benevento.

Ma ancora non sono state assunte misure di contenimento del contagio per altri infermieri, medici e degenti a rischio per contatti con l’infermiere.

I contagiati nel Sannio dall’inizio dell’emergenza sono 167. I guariti sono 8, i deceduti 13, gli attuali contagiati 146 di cui 33 residenti a Benevento (17 sono a casa, 4 al San Pio e 12 in altre strutture).

L’ASL di Benevento ha disposto la quarantena vigilata per 68 persone senza chiarire se sono compresi anche i 17 contagiati rimasti nella propria abitazione.

Dopo lo scandalo di Villa Margherita, l’Asl non ha ancora comunicato ai cittadini come sta facendo per evitare l’espandersi dei focolai primari.