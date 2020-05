Benevento, ancora auto in fiamme nella notte

Ancora un incendio d’auto nella notte al Rione Libertà. L’auto soggetta al rogo è una Fiat Panda che sostava in Via Rivellini. Sul posto si sono precipitati prontamente i Vigili del Fuoco di Benevento per domare l’incendio. Le cause sono da accertare con le dovute indagini, ma tutto sembrerebbe portare alla pista di un atto doloso.