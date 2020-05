Benevento, attrezzi da scasso in auto: denuncia e foglio di via per 5 giovani

Rinvenuti in possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli. Questa l’accusa mossa nei confronti di cinque 25enni pregiudicati, provenienti dal Napoletano, fermati nella serata di ieri alla periferia di Benevento.

Il gruppo – con precedenti penali in materia di reati contro il patrimonio e specializzati in furti in abitazioni – è intercettato in un’auto dagli agenti della Questura.

Oltre la denuncia, per i cinque ragazzi è scattato anche il foglio di via obbligatorio dal capoluogo sannita.

La Questura rinnova l’invito a tutta la cittadinanza di segnalare, ai numeri di emergenza, la presenza di auto e di persone che possono destare sospetto.