Benevento, auto in fiamme nella notte

Non sembrano esserci dubbi sulla natura dolosa dell’incendio scoppiato poco dopo la mezzanotte in città. L’allarme è scattato in via Pio IX,, dove le fiamme hanno attaccato, distruggendone il vano motore e parte dell’abitacolo, una Picanto che il proprietario aveva regolarmente parcheggiato in strada.

E’ stato un residente nella zona ad accorgersi di ciò che stava accadendo e a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi al pari dei carabinieri. Durante il sopralluogo è stata rinvenuta una bottiglietta di plastica contenente tracce del liquido infiammabile che sarebbe stato adoperato: un dato che rimanda ad un rogo appiccato con una finalità che andrà ora definita.