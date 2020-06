Benevento, blitz antidroga: la Dda chiede oltre 283 anni di reclusione per tredici persone

Benevento, blitz antidroga. Duecentottantatre anni di reclusione. Li ha chiesti la Dda di Napoli – rappresentata in aula dal pm Francesco De Falco, in passato sostituto procuratore a Benevento – per tredici persone. Quest’ultime tirate in ballo dall’indagine antidroga della Squadra mobile di Benevento che eseguì un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il 2 ed il 9 luglio le arringhe dei difensori, cui seguirà la sentenza del Tribunale.

Nel mirino degli inquirenti, l’attività di una presunta associazione per delinquere che si sarebbe occupata dell’approvvigionamento della droga -cocaina, crack, eroina, marijuana ed hashish- e della sua vendita nel capoluogo sannita.