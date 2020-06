Benevento calcio, ritorno in serie A per i giallorossi

Il Benevento ed i suoi supporters possono tirare un sospiro di sollievo perchè, oltre alla ripartenza del campionato che per i giallorossi avverrà il 21 giugno alle ore 18,00 in quel di Cremona, è praticamente in serie A in quanto è passata la linea della federazione per cui se si dovessero fermare di nuovo i campionati la squadra del presidente Oreste Vigorito è promossa, mentre per le altre promozioni e le retrocessioni, si disputeranno play-off e play-out.

Ieri sera, durante la trasmissione di Ottogoal è intervenuto anche il massimo cittadino di Benevento affermando che la festa per la promozione ci sarà nei modi e nei tempi che si stipuleranno in seguito.

La squadra, intanto, prosegue nella preparazione con una o due sedute quotidiane durante le quali Pippo Inzaghi sta preparando i giocatori.