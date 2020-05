Benevento calcio, si corre ma non troppo: dal 28 riprende l’attività collettiva

Suddivisi tra il Ciro Vigorito ed il Carmelo Imbriani hanno ripreso gli allenamenti. Maggio e compagni che sono apparsi un po’ arrugginiti per il lungo stop che è stato di ben 78 giorni, ma versano tutti in buona condizione e con una incredibile voglia di riprendere l’attività. Il 28 prossimo, salvo sorprese, si dovrebbe riprendere l’attività collettiva per poi ripartire.

Questo campionato è già scritto da tempo, almeno per quanto riguarda il primo posto, ma ci sono diversi altri obiettivi che i giallorossi vogliono conquistare, prima fra tutto le vittorie in trasferta. Alla ripresa il Benevento è atteso, proprio, da due trasferte a Cremona ed Empoli, due squadre che avrebbero potuto e dovuto dire qualcosa di diverso in questo campionato, ma il calcio è così, imprevedibile, e per questo è lo sport più bello del mondo.

In tutte le categorie ci vuole tanta continuità, ha detto Pippo Inzaghi ed il Benevento di quest’anno l’ha avuta grazie ad una rosa eccezionale, ma anche ad un mister ed al suo staff davvero di serie superiore. Proprio in prospettiva massima serie Super Pippo ci ha tenuto a dire che il gruppo non sarà affatto stravolto e sarà migliorato laddove ci vuole maggiore esperienza. Di nomi in questo momento se ne fanno tanti, ma staremo a vedere cosa il direttore sportivo Pasquale Foggia riuscirà a fare ed a portare nel Sannio.

Armando Giordano