Benevento, caso Villa Margherita: saranno oltre 20 i pazienti Covid dimessi

Sono giornate di doppi tamponi negativi, guarigioni dal Covid-19 e dimissioni di pazienti presso la Casa di cura Villa Margherita di Benevento. Un momento atteso in Clinica, come un caldo spiraglio di sole dopo lunghe giornate grigie. E’ questo l’incipit della nota stampa inviata dall’ufficio comunicazione della clinica.

Dei 47 pazienti attualmente ricoverati presso la Clinica, infatti, 9 sono stati dimessi ieri a seguito del doppio tampone negativo e altri 8 oggi. Domani sarà ancora una giornata di dimissioni per un numero programmato di 7/8 pazienti.

Per i 17 pazienti ancora positivi è prevista nel giro di pochi giorni la doppia tamponatura.

“Il Covid ha stravolto la quotidianità e l’attività tradizionale della nostra clinica – dice Saverio Santopietro, Direttore Sanitario facente funzione – ma ci stiamo rimettendo in piedi attraverso tanto lavoro che sta dando i suo frutti. Abbiamo garantito l’isolamento necessario e attuato le procedure e i protocolli per assicurare standard di sicurezza di pazienti e operatori, in ottemperanza con le linee guida del Ministero della salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il tutto cercando nel frattempo di assicurare, con ogni sforzo, adeguata assistenza e cure ai pazienti già presenti in struttura. E conclude: siamo rimasti in costante contatto con la Direzione Sanitaria dell’Asl e con il Dipartimento di Prevenzione, fornendo anche quotidianamente report di aggiornamento”.