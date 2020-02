Benevento, Coldiretti torna “Il cibo in maschera”

Il Carnevale 2020 all’insegna del gusto autentico dei prodotti agroalimentari sanniti. È il tema del secondo appuntamento di “Amatipico”, l’evento itinerante di street food contadino, organizzato da Coldiretti Benevento con le aziende agricole di Campagna Amica e il patrocinio del Comune di Benevento, in programma domani sabato 22 febbraio dalle ore 17 alle 22 su corso Garibaldi, all’altezza della Basilica di San Bartolomeo. Il percorso enogastronomico e culturale – previsto in più tappe – punta a valorizzare nei luoghi di socializzazione i prodotti tipici e tradizionali, realizzati e proposti direttamente dagli agricoltori, con l’obiettivo di far conoscere ai cittadini la ricchezza del patrimonio rurale.

Il secondo appuntamento di Amatipico è pensato per festeggiare i cibi tipici del Carnevale, un’occasione in più per creare interesse verso le preparazioni con ingredienti a km zero. L’iniziativa infatti è denominata “Il Cibo in Maschera“. Come nella scorsa edizione, verrà allestita un’area dedicata di Campagna Amica per la degustazione dei tipici dolci di Carnevale, ma anche degli altri piatti della tradizione, insieme naturalmente ai vini del Sannio: l’Aglianico e la Falanghina.

Le aziende agricole coinvolte sono Torre a Oriente per i vini, Masseria Frangiosa per i prodotti dolciari (chiacchiere, pastiere, frittelle), aziende Genito, Ferraro e Mercugliano per i prodotti rustici (casatiello, brioche), azienda Zeolla per i salumi e azienda Ferrucci per i formaggi.