Benevento, controlli dei Carabinieri nelle aziende: due denunce

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Benevento ha dato il via ai controlli nelle aziende che hanno chiesto di poter continuare la loro attività imprenditoriale, previa comunicazione alla locale Prefettura. I militari, supportati dai carabinieri dei reparti territoriali, stanno controllando che sui luoghi di lavoro vengano rispettate tutte la regole di sicurezza stabilite dai decreti del Governo.

Il controllo è avvenuto su 15 aziende e solo due multate per il mancato rispetto delle misure governative per fronteggiare l’emergenza sanitaria anti contagio COVID -19. Nel corso dei controlli i Carabinieri hanno identificato due dipendenti non assunti regolarmente, e, pertanto in nero.

Le ispezioni proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’ambito di una campagna sulla sicurezza anti Coronavirus.