Benevento, Coronavirus: 13 persone arrivate dalla Lombardia

Al momento sono13 le persone che hanno riferito alle autorità di Benevento il rientro in città dalla Lombardia, per le altre regioni e per le province non rosse non è obbligatoria la comunicazione.

Nella giornata di domenica, 08 marzo, sono state 8 le segnalazioni giunte al Comando della Polizia Municipale del capoluogo e che hanno portato ad altrettante verifiche e identificazioni. Si tratta di cittadini che hanno lasciato la Lombardia e che ora si trovano in quarantena.

Sono 5 le comunicazioni che sono arrivate questa mattina, facendo così salire il numero totale a 13. Le operazioni consistono in una ricognizione e nella compilazione di una scheda personale che viene inviata agli uffici della Regione e all’Asl competente per tracciare eventuali nuovi casi.

Ovviamente, ricorda il comandante della Polizia Municipale: “segnalare il ritorno in città è un obbligo di legge e morale”. Per i trasgressori, infatti, potrebbe scattare una multa – di circa 200 euro – per non aver osservato un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene.

Intanto, proseguono i controlli anche alle attività commerciali che hanno ricevuto lo stop dopo il provvedimento della Regione Campania.

In questa situzione di emergenza nazionale è importante procedere con responbilità e diligenza senza creare situzioni di disagio per sè e per gli altri in un momento così preoccupante.