Benevento, da fine giugno arriva il cinema “Drive In”

Benevento avrà il suo cinema Drive In. Dal 26 giugno e fino ad inizio agosto, in Piazza Cardinal Pacca, dal venerdì alla domenica, sarà possibile assistere a proiezioni cinematografiche in modalità drive in.

Una vera e propria immersione nell’atmosfera degli anni 50, tra pellicole e pop corn, per continuare a vivere la magia del cinema in modalità sicura.

È solo la prima novità di questa estate. Le ultime decisioni del Governo e della Regione hanno spinto l’organizzazione del Festival a nuove valutazioni.

Nella giornata di mercoledì verrà annunciata la seconda novità che ci terrà compagnia in questa stagione estiva. Nelle prossime settimane saranno fornite tutte le indicazioni relative alla programmazione dei film e alle modalità di fruizione del Drive in.