Benevento, dal 4 maggio regole rigide per la Villa Comunale e mezzi pubblici

Dopo il 4 maggio sarà riaperta la Villa Comunale. Lo ha annunciato il Sindaco Clemente Mastella che ha però precisato: “La riapertura sarà soggetta a limitazioni severe e rigide, la cui vigilanza sarà assicurata anche grazie a un drone. Sulle panchine della Villa non potrà sedere che una sola persona. I minori potranno essere accompagnati solo da un genitore e sulla panchina il minore potrà sedere solo con mamma o con papà”.

Il Sindaco ha voluto ancora una volta sottolineare la delicatezza del momento in vista della cosiddetta Fase 2. “Siamo a metà del guado per quanto riguarda l’infezione da Coronavirus. Non possiamo allentare il nostro senso di responsabilità. Anche per quanto riguarda il rientro che si annuncia dal Nord verso le nostre zone, io voglio precisare che intendo chiudere i varchi per impedire l’eventuale diffondersi del virus dalle zone maggiormente infettate del Paese. Ho detto infatti al Prefetto di chiudere anche le strade secondarie”.

Mastella ha anche voluto ricordare che per quanto riguarda i mezzi pubblici sarà possibile salire sugli autobus urbani solo indossando le mascherine. L’appuntamento organizzato dal Comune ha avuto luogo presso la sede della Clai in via dei Mulini. Nello specifico si tratta di un prodotto realizzato da una Ditta di abbigliamento di San Marco dei Cavoti, “Gabriel srl” che si è riconvertita alla produzione di questo presidio di protezione personale a causa della chiusura delle attività imposta dalla pandemia.

Il presidente della Claai, Scarinzii ha esortato: “Non è l’unica azienda che si è rimboccata le maniche e ha riconvertito la propria produzione. Questo gesto può dare la possibilità di contenere, anche se in minima parte, la catastrofe che si è innescata a causa della pandemia. Siamo in fase di completamento per costituire una piccola Amazon locale e circoscritta alle aziende del territorio per assicurare l’interscambio con il tessuto imprenditoriale, sopratutto quello primario”.

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha infine invitato tutti alla calma: “Noi dobbiamo determinarci all’autocontrollo e autodisciplina. Attenzione ai mesi autunnali prossimi, dove credo ci sarà una riesplosone del virus. Non dobbiamo farci trovare impreparati”.