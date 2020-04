Benevento, dal Sannio D.o.p. attrezzature mediche per il San Pio

Sono tante le difficoltà legate alla pandemia Covid-19 che però non ferma la corsa alla solidarietà. In queste ultime settimane, infatti il mondo del vino sannita, è alle prese con diverse criticità che rischiano di mettere in ginocchio l’intero sistema. Consapevoli di tutto ciò, i produttori aderenti al Sannio Consorzio Tutela Vini non fanno mancare il proprio apporto e non si tirano indietro davanti alla chiamata all’altruismo. Il Consorzio si è attivato per portare un concreto aiuto a chi opera in prima linea e nei confronti di chi soffre.

Negli ultimi giorni sono stati consegnati all’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento un elettrocardiografo 12 canali, completo di kit accessori, indispensabile per lo studio del ritmo cardiaco e la diagnosi di problemi cardiaci o patologie polmonari; due defibrillatori automatici esterni, completi di batteria, fondamentali per migliorare la speranza di sopravvivenza dei pazienti che necessitano di manovre rianimatorie; due materassi antidecubito con compressori.

Il materiale sanitario sarà a disposizione dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del nosocomio beneventano. Tutto il materiale è stato consegnato dal presidente del Consorzio, Libero Rillo, accompagnato dai vicepresidenti.