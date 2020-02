Incidenti stradali e reati ambientali, un drone per la Polizia Municipale di Benevento

Partirà nei prossimi mesi la fase di sperimentazione dell’impiego dei droni in supporto alle pattuglie della polizia Municipale di Benevento per il rilievo di incidenti stradali.

Il Corpo di Polizia Locale di Benevento ha in dotazione alcuni droni o meglio, per utilizzare i termini corretti di Enac, due tipologie di Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) e questa mattina una esercitazione nel parcheggio dello Stadio Vigorito alla presenza di docenti ed esperti del settore. Con l’introduzione di questa tecnologia è prevista una progressiva riduzione dei tempi di intervento con minore disagio per l’utenza e per il traffico; contestualmente saranno migliori le immagini dei rilievi soprattutto quando il campo del sinistro risulta particolarmente esteso e complesso.

Le potenzialità di impiego dei droni per le attività di polizia stradale, edilizia, ambientale e protezione civile, sono già all’attenzione delle varie istituzioni. Non solo incidenti dunque ma anche un modo, quello dell’utilizzo del drone, per contrastare l’inquinamento ambientale come spiega il Comandante della Municipale Fioravante Bosco.