Benevento e la fase 2: le parole del sindaco Mastella

Il sindaco di Benevento, con un video su Fb, ha voluto inviare un messaggio alla cittadinanza sulla Fase 2. Villa Comunale, trasporti pubblici, rientro dal Nord di concittadini rimasti bloccati dalla dichiarazione di lockdown ed un appello ai commercianti: questi gli argomenti salienti del suo messaggio odierno.

Clemente Mastella ha sottolineato: “Ci avviamo verso la normalità, ma con molta cautela e preoccupazione. La preoccupazione deriva soprattutto dal rientro da chi verrà qui a Benevento dal prossimo 4 maggio“. Mastella ha lanciato nuovamente il suo appello: “Se sono vostri parenti fateli autodenunciare all’Asl e al Comune: loro per legge devono stare in quarantena. Contattatemi personalmente, perché diventa un problema serio avere persone non controllate sul territorio. Dal Nord ci sono moltissimi asintomatici e devono stare in quarantena per legge. “.

Mastella ha quindi confermato che intende riaprire anche la Villa Comunale: “Lo faremo verso il 6 maggio. Sarà fatta con molta cautela. I bambini non potranno usare i giochi. Stabiliremo un limite per far entrare le persone, ma sulle panchine non potranno stare sedute che una sola persona, solo una, a meno che non si tratti di un minore e quindi potrà essere accompagnato. Chi non rispetterà queste norme sarà allontanato”.

Novità anche sul trasporto pubblico: “Nessuno potrà salire sull’autobus senza la mascherina e i biglietti non potranno essere fatti sull’autobus. Se si dovessero verificare problemi per i dipendenti saremo costretti a chiudere il servizio.“.

Mastella ha anche chiarito sulle possibili nuove aperture degli esercizi commerciali:”Superiamo questo momento dello scoglio dell’arrivo delle persone dal settentrione, poi penso che ci potranno essere novità. Ho parlato con il Governatore De Luca potremo lanciare qualche apertura”.

Appello, infine, ai barbieri e alle estetiste della città: “Non andate nelle case delle persone ad effettuare il lavoro. Ripeto, se la curva del contagio scenderà riapriremo prima del previsto. Dobbiamo essere responsabili.e rigorosi”. Infine il primo cittadino ha detto: “Quando avremo la possibilità, dovremo fare acquisti nei negozi locali e non spingere troppo sull’e-commerce per aiutare il tessuto imprenditoriale della provincia di Benevento.“