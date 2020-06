Benevento, esche avvelenate a contrada Pantano: trovato morto un cane

C’è rabbia tra i residenti di contrada Pantano, alle porte di Benevento per delle esche avvelenate che avrebbero provocato la morte di un cane di una persona che abita a pochi passi dalla pista ciclo-pedonale che da Pantano conduce alla vecchia stazione ferroviaria ‘Vitulano’ a contrada Sacafa.

L’allarme dato dalle persone che risiedono nella zona. Luogo molto frequentato proprio per via della pista dove si riversano centinaia di persone, molte delle quali anche in compagnia dei propri cani. Questa mattina la morte di un cane che evidentemente aveva mangiato uno dei bocconi avvelenati composti da pezzi di carne. O meglio di frattaglie di pollo avvolti in una carta e probabilmente intrisi di qualche veleno.

Una situazione pericolosa per gli animali domestici e non sulla quale i residenti vogliono accendere i riflettori per impedire altri decessi di animali.