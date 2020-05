Benevento, i dipendenti Asia donano beni di prima necessità alla Caritas

L’Asia, la municipalizzata del Comune di Benevento, ha risposto all’appello lanciato dalla Caritas diocesana che ha raccolto e da oggi distribuirà generi di prima necessità per le famiglie che si sono ritrovate in difficoltà economica per via del Coronavirus.

L’amministratore unico dell’Azienda, Donato Madaro, e alcuni dipendenti hanno effettuato questa mattina la consegna della spesa presso la caserma Pepicelli, ex scuola allievi carabinieri. Ad accoglierli è stato il direttore della Caritas, don Nicola De Blasio.

“I dipendenti dell’Azienda – ha spiegato Madaro – hanno risposto con gran cuore all’appello lanciato dalla Caritas effettuando donazioni spontanee. Ognuno per la propria parte, ha sostenuto la causa di chi, in un momento di emergenza sanitaria, si è trovato in grosse difficoltà. Abbiamo voluto anche noi, nel nostro piccolo, far sentire la nostra vicinanza alla comunità di cui facciamo parte”.