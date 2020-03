Benevento, il 25 marzo arriva “Roobopoli High School HACKATHON”

L’Università degli Studi del Sannio, in collaborazione con Perlatecnica e Bluenet, organizza il 25 marzo 2020 un hackathon per studenti delle scuole superiori. Durante l’evento, che si svolgerà presso il plesso universitario di Via delle Puglie a Benevento, verrà messa a disposizione dei team una Smart City in miniatura, Roobopoli. Ciascun team di studenti riceverà il materiale necessario per costruire il proprio Roobokart, veicolo a guida autonoma. Il numero di adesioni raggiunte è già notevole.

Il 21 febbraio, in vista dell’evento del 25 marzo, gli studenti provenienti da venti scuole della Campania hanno raggiunto l’ateneo sannita per partecipare ad una sessione di preparazione alla competizione.

L’ hackathon del 25 marzo si dividerà in due fasi: dalle 10.00 alle 13.00 ciascun team programmerà le funzioni base del proprio Roobokart. Il veicolo dovrà muoversi sulle strade di Roobopoli, mantenendosi nella carreggiata, rispettando i segnali ed i semafori ed evitando ostacoli ed incidenti.

Dalle 14.00 alle 17.00, ai team sarà richiesto di dimostrare la corretta implementazione delle funzioni e ciascun team potrà proporre idee innovative su nuove funzionalità del progetto Roobopoli. Per questo, gli organizzatori forniranno schede aggiuntive, sensori, sistemi di comunicazione wireless.

Una giuria valuterà l’originalità dell’idea, la presentazione del progetto e determinerà un punteggio finale.

Durante la giornata sarà anche possibile visitare i laboratori dell’ateneo sannita ed assistere a dimostrazioni di progetti universitari.

L’organizzazione fornirà i Roobokart, sensori, attuatori e schede di espansione. L’ambiente di programmazione è disponibile on line. I partecipanti devono portare propri PC con sistema operativo Windows. I primi tre team riceveranno in premio un kit Roobokart.

Fino all’11 marzo sarà ancora possibile inviare una richiesta di partecipazione attraverso il form disponile su www.unisannio.it.