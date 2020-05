Benevento, il bollettino dell’ospedale San pio

Il primo report della settimana (lunedì 4 maggio), fa registrare al San Pio 15 pazienti positivi dei quali 13 sanniti e 2 di altre province.

20 sono i casi sospetti da Covid-19, 15 della provincia di Benevento e 5 di altre province.

Complessivamente 1 paziente sannita ricoverato in terapia intensiva, 5 pazienti sanniti in pneumologia/subintensiva, 6 in malattie infettive (5 del Sannio ed 1 altra provincia), 3 pazienti in medicina interna (2 sanniti ed 1 di altra provincia), nessun paziente ricoverato in area isolamento Covid-19 dedicata del Pronto Soccorso.

Nessuna dimissione.

I dati indicati nel presente prospetto si riferiscono esclusivamente ai ricoveri ospedalieri presso l’A.O.R.N. “San Pio” e tengono conto di pazienti residenti nella provincia di Benevento e nelle altre province. Per una reportistica dettagliata relativa ai positivi covid 19 della provincia di Benevento bisogna far riferimento al bollettino dell’ASL di Benevento.

I pazienti provenienti dalla Casa di Cura “Villa Margherita”, ricoverati a causa del covid-19 presso l’Area dedicata, sono stati ad oggi nr. 23. Undici di questi sono deceduti.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a n. 22 su complessivi n. 231 ricoverati (sospetti n. 152 e accertati n. 78) dal mese di febbraio presso l’Area Covid dedicata. Dei 78 pazienti accertati positivi al covid 19, trattati da febbraio presso l’Area Covid dedicata, n. 58 sono residenti nella provincia di Benevento.