Benevento, il Festival del Cinema e della Televisione ci sarà: ospite Carlo Verdone

Una bella notizia per gli amanti del cinema e per il cartellone culturale cittadino. Il BCT, Festival del Cinema e della Televisione di Benevento, ci sarà. La manifestazione, guidata dal direttore artistico e fondatore Antonio Frascadore, si terrà dal 28 luglio al 2 agosto.

Secondo quanto annunciato sui canali social, la kermesse si svolgerà dal vivo in diverse location cittadine.

Sarà l’attore romano Carlo Verdone, il 2 agosto, a chiudere il Festival nello splendido scenario del Teatro Romano, uno dei luoghi più belli del capoluogo sannita e in questa edizione maggiormente utilizzato.

In un racconto che attraversa i 40 anni di carriera, dall’esordio alla regia di “Un sacco bello” alla sua ultima pellicola “Si vive una volta sola” Verdone si racconterà al pubblico ripercorrendo una carriera fantastica, che ha segnato il nostro cinema e la cultura del nostro Paese.

“Carlo Verdone – sottolinea il direttore artistico del BCT, Antonio Frascadore – c’ha fatto e mi ha fatto un regalo enorme. Sono personalmente innamorato, sotto il profilo professionale, di ogni suo film, delle sue maschere, del suo inimitabile e meraviglioso modo di raccontare il nostro tempo. E lo ha fatto per 40 anni diventando uno degli attori e registi simbolo del cinema italiano. Siamo non solo felici ma orgogliosi di chiudere questa edizione del Festival con la sua indimenticabile presenza”.

Il Covid dunque non ferma il BCT. Lo staff del Festival ha infatti continuato a lavorare in tutte queste settimane, in silenzio, per offrire alla città, dal 28 luglio al 2 agosto, una settimana di leggerezza, di svago, di amore per il cinema e la televisione, tra incontri, proiezioni, spettacoli e appuntamenti da non perdere. In pochi anni il Festival si è affermato tra le più importanti manifestazioni cinematografiche del Paese, ospitando più di 200 artisti, numerosi premi Oscar e promuovendo in ogni possibile sfaccettatura la cultura cinematografica italiana e internazionale. In questa edizione, dunque, tutti gli eventi saranno dal vivo, ad eccezione della presentazione e visione delle 230 opere in concorso arrivate da ben 30 Paesi diversi del mondo, che sono proiettate attraverso il sito ufficiale del Festival nei giorni della Manifestazione.

Il Festival sarà organizzato rispettando tutte le indicazioni dettate dal Governo centrale e dalla Regione Campania, oltre che dal Comune di Benevento, per tutelare gli ospiti e il pubblico, prestando particolare attenzione ad ogni singolo aspetto nel corso della manifestazione. Motivo per cui, in relazione alla sicura possibilità che i posti per assistere agli eventi, a cui sarà possibile accedere solo previo ritiro del tagliando di ingresso, siano notevolmente ridotti, tutti gli eventi, in ogni singola location del Festival, verranno trasmessi in diretta sui canali social della kermesse, nel corso della manifestazione.