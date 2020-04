Benevento, incendio davanti a una pizzeria

Saranno le indagini a stabilire le cause che durante la notte hanno fatto divampare un incendio all’ingresso di una pizzeria. È accaduto in via dei Mulini, a Benevento. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le quattro, quando un residente ha notato un principio d’incendio tra l’ingresso del locale e la catasta di legna utilizzata per alimentare il forno.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile che hanno effettuato un primo sopralluogo.