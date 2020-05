Moiano, incidente agricolo: muore 85enne

Sarebbe caduto in un dislivello da un’altezza di circa due metri. Sarebbe morto così, ieri sera, a causa delle ferite riportate, un 85enne di Luzzano, frazione di Moiano in Valle Caudina.

L’uomo si trovava nel suo terreno e stava effettuando qualche lavoretto di sistemazione all’interno della piantagione di ulivi quando è caduto all’interno del dislivello.

A fare la terribile scoperta sono stati i familiari. Inutile, purtroppo, l’intervento dei sanitari che non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini. In seguito, come disposto dal magistrato, la salma del pensionato è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Rummo per i successivi accertamenti medico legali.