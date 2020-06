Benevento, incidente stradale tra una moto e un’automobile

Benevento – Incidente stradale. Poco dopo le 13, all’incrocio tra via Porta Rufina e via Torre della Catena a Benevento. Una moto guidata da un 47enne, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe scontrata con un’auto, una Opel Agila.

Il conducente del motociclo ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno condotto all’ospedale Fatebenefratelli per accertamenti. Sul posto gli agenti della polizia municipale che stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro e i sanitari del 118