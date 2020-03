Benevento, la CIA accanto alle imprese agroalimentari. Amore: teniamoci per mano

“Siamo sempre più determinati a compiere il nostro dovere per contribuire a combattere l’emergenza nazionale da Covid19, convinti come siamo che, solo uniti, potremo superare questa terribile prova“.

Lo afferma Raffaele Amore, presidente provinciale della CIA, pronto a mettere in campo una nuova iniziativa a sostengo delle imprese agroalimentari del Sannio.

“Dopo aver offerto la disponibilità dei nostri associati ad impiegare i trattori, su richiesta delle amministrazioni locali, per la sanificazione di piazze e strade delle nostre comunità, siamo al lavoro per mettere a disposizione delle imprese agroalimentari della nostra provincia assistenza e sostegno per facilitare, non solo a livello provinciale, le vendite dei loro prodotti“.

“Teniamoci idealmente per mano” è il logo di questa esperienza del tutto improntata alla solidarietà, che si divide in due fasi. “La prima – spiega Amore – è quella della divulgazione, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione e web marketing Arcadia, con la quale, siamo in grado di gestire campagne sponsorizzate Google Ads, Facebook, Instagram, LinkedIn; progettare graficamente delle infografiche o altri tipi di file“.

“La seconda fase prevede la convenzione con una azienda di trasporti che preleverà i prodotti delle aziende aderenti al programma della Cia e che provvederà ad effettuare le consegne ai clienti“. Ma non basta. “È nostra convinzione che la Camera di commercio di Benevento come le altre omologhe istituzioni a livello nazionale – dichiara il presidente – debbano compiere la loro parte a sostegno dell’economia. Per questo obiettivo, d’intesa con il Presidente Antonio Campese lanciamo un appello, affinché il MiSE consenta l’utilizzo dei fondi liquidi a patrimonio di cui dispone le C.C.I.A.A, per una serie di interventi volti a sostenere le imprese in un momento così difficile e delicato, che rischia di mette in discussione la sopravvivenza di tante“.