Benevento, la pellicola “Favolacce” con Elio Germano aprirà il drive in del Bct

Il drive in del Bct, il Festival nazionale del Cinema e della Tv della città di Benevento, è oramai alle porte. Piazza Cardinal Pacca è pronta per trasformarsi in un cinema all’aperto e accogliere le migliori pellicole della stagione per cinque fine settimana consecutivi.

Si partirà il 26 giugno alle ore 21:30: il debutto avverrà con la proiezione del film “Favolacce” con Elio Germano per la regia dei fratelli D’Innocenzo. La pellicola è stata presentata in concorso al Festival di Berlino 2020 dove ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura e vincitrice del premio “Film italiano dell’anno” all’Ischia Global Film & Music Festival. Insomma, una vera e propria chicca per i tanti appassionati se si considera anche che il film sarebbe dovuto uscire nelle sale il 16 aprile 2020 ma, bloccato dal Covid-19, è stato poi distribuito in versione online.

I biglietti si potranno acquistare sul sito ufficiale del Festival al costo di sei euro a persona e la possibilità di scegliere, tramite apposita piantina, il posto migliore per la visione. Oppure sarà possibile acquistarli direttamente a Piazza Cardinal Pacca prima della visione del film, fino ad esaurimento posti, al prezzo di 5 euro a persona.