Benevento, l’amministrazione prepara un affare da 83 milioni di euro

“Finita l’emergenza da Covid19, i consiglieri comunali di maggioranza e quelli del PD tornano ad accapigliarsi per la partecipazione alla maggioranza mentre l’amministrazione contratta con una ditta napoletana un affare da 83 milioni di euro per abbattere e ricostruire 5 scuole e 340 alloggi.

Non è ancora del tutto terminata l’ emergenza da Coronavirus ma subito sono riprese le scaramucce tra i consiglieri mastelliani per la costituzione delle commissioni consiliari, gli incarichi, la gestione dei partiti e l’appartenenza alla maggioranza. Insomma, siamo tornati al desolante quadro degli “arraffa arraffa” e dei “succhiaruote” cioè alla condizione del Consiglio Comunale di febbraio scorso descritta così dal sindaco per far finta di dimettersi”. Così scrive Sandra Sandrucci presidente di Altrabenevento.

“Adesso la situazione si è addirittura aggravata perché i consiglieri del Partito Democratico, che dovrebbero fare opposizione, sono col fiato sospeso in attesa che sia ufficializzato l’accordo elettorale tra Mastella e De Luca.

Quindi l’attività amministrativa è ferma, o meglio, così si vuol far credere.

In realtà, mentre i consiglieri comunali si accapigliano per niente, procedono le grandi manovre: si devono spendere i 18 milioni di euro del Piano Periferie (7 destinati ad una società casertana per un palazzo sul terminal Bus); si prepara l’autorizzazione per un nuovo ipermercato nell’edificio che sorge al posto dell’ex INPS (che distruggerà il commercio del rione Mellusi); si distribuiscono gli incarichi per il progetto PICS.

E nella disattenzione generale spunta anche un altro grande affare da 83 milioni di euro.

Infatti, l’amministrazione Mastella sta trattando con la società S.T.A.T. di Napoli l’abbattimento e la ricostruzione delle scuole Bosco Lucarelli, Silvio Pellico, Ferrovia, Federico Torre e Nicola Sala per il costo di circa 32 milioni di euro.

La stessa società ha fatto un accordo con un Consorzio di ditte beneventane per abbattere e ricostruire circa 340 alloggi di edilizia popolare del Comune di Benevento per il costo di altri 51 milioni di euro.

I finanziamenti sono in gran parte della Regione Campania e poi del Comune di Benevento e di vari Ministeri, grazie al credito d’imposta.

Insomma, una grande operazione sconosciuta a gran parte dei consiglieri comunali (tranne qualcuno bene informato) che necessita dei dovuti chiarimenti da parte del sindaco e degli assessori ai Lavori Pubblici, al Patrimonio e alla Pubblica Istruzione”.