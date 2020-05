Benevento, l’Archeoclub organizza due visite virtuali nella città eterna

L’emergenza epidemiologica che stiamo vivendo oramai da tempo, con tutte le restrizioni che ha comportato e comporta tutt’ora, ha fatto sì che si sperimentassero nuovi strumenti, perlopiù digitali, al fine di continuare a garantire lo svolgersi di determinate attività. L’Archeoclub di Benevento, in virtù di ciò, ha organizzato per le ultime domeniche di maggio due visite virtuali a tema nella capitale d’Italia. Le visite saranno gestite nella modalità a distanza sulla piattaforma Cisco Webex, alla quale si potrà accedere attraverso una semplice procedura. Sarà consentita una visione 3D dei luoghi che permetterà una possibilità inedita di visita con indubbie caratteristiche di efficacia. Potranno partecipare, oltre i soci, anche gli appassionati di arte e di storia. A fare da guida sarà il presidente dell’Archeoclub Francesco Morante.

Il primo appuntamento è per domenica 24 maggio alle ore 17:00 e il protagonista sarà Raffaello. In occasione del quinto centenario della morte, infatti, è stata organizzata quest’anno una grande mostra alle Scuderie del Quirinale, finora rimasta chiusa e che probabilmente sarà prorogata al 30 agosto prossimo. Questo viaggio virtuale fornirà un’occasione per vedere in anteprima la mostra e di inquadrare la figura dell’urbinate nella storia più complessiva della cultura romana del tempo. Il secondo appuntamento, la domenica successiva sempre alle 17:00, sarà invece dedicato alla scoperta di luoghi romani legati alla storia di Benevento. Si parlerà di san Bartolomeo, di Traiano, di papa Orsini ma anche di Achille e Pentesilea e di molte altre chicche e curiosità di storia beneventana.

Chi fosse interessato potrà mandare una mail all’indirizzo archeobenevento@gmail.com e chiedere l’inserimento nella lista dei partecipanti. È gratuito e non comporta alcun impegno.