Benevento, l’associazione Amatori Podismo effettua raccolta fondi

L’Amatori Podismo Benevento ha istituito una raccolta fondi solidale tra i suoi iscritti, raccogliendo la somma di seicentocinquanta euro che sono state donate alla Croce Rossa Italiana – comitato di Benevento.

Grande gioia è stata espressa al rappresentante legale dell’APB Pasquale Della Torca, dal presidente del Comitato di Benevento Giovanni De Michele, impegnato in prima linea con 600 volontari su tutto il territorio provinciale nel portare assistenza e conforto alle famiglie più bisognose ed agli anziani rimasti senza mezzi in questo momento cosi delicato.

Dichiara Della Torca:”Lo sport amatoriale ed i runners della nostra Società incarnano lo spirito genuino dei valori sportivi e civili; siamo sempre stati vicini alle organizzazioni presenti sul nostro territorio e le nostre manifestazioni sono caratterizzate da una grande attenzione al coinvolgimento ed all’inclusione popolare, ed oggi questa donazione, rappresenta per noi la realizzazione della Strabenevento 2020 che non abbiamo potuto rappresentare come gli altri anni”.