Benevento, maltempo in città: albero si spezza e cade su un’auto. Mastella chiude parchi e giardini

Notte all’insegna del maltempo a Benevento come nel resto del Sannio. Si contano i primi danni. Nel capoluogo, in via delle Puglie, il vento forte ha spezzato un albero che è andato poi a cadere su un’auto, parcheggiata a bordo strada. Ingenti i danni al veicolo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri, questi ultimi impegnati a ripristinare la normale circolazione.

Vista l’allerta maltempo a Benevento, in via precauzionale, considerate le raffiche di vento previste, il sindaco Clemente Mastella ha disposto per la giornata di oggi, la chiusura del cimitero comunale, dei parchi pubblici cittadini, il divieto di utilizzo dei giardini di via Piccinato, dell’Hortus Conclusus e delle altre aree alberate.