Benevento, Mastella annuncia: domani nuovo incontro sulla movida. Domani avremo un incontro in merito alla movida. Voglio ricordare a tutti sopratutto ai nostri giovani, così intelligentemente composti nel periodo di maggiore sisma virale, che Dio non voglia che si apra un focolaio.

La tragedia è a portata di mano, la Cina è vicina, non è solo il titolo evocativo di un film, ma la triste realtà di questi giorni . Il ritorno del mostro ha fatto chiudere Pechino. A Roma, al San Raffaele, le autorità sono alla ricerca per trovare il paziente uno, che ha contagiato un centinaio di persone, e se succede qualcosa a partire dalla movida dove andremo a trovare il paziente uno data la dilatata presenza di migliaia di giovani. Perciò l’invito a tutti è di essere responsabili. Nulla si può, se ognuno non si prende cura di se e degli altri. Le forze di polizia ci saranno, ma spero che ci sia sopratutto tanto buonsenso. E’ quanto scrive il sindaco di Benevento, Clemente Mastella sul suo profilo social.

Oltre all’incontro sulla movida, il primo cittadino di Benevento scrive parole di incoraggiamento anche sul Multisala Gaveli. “L’iniziativa messa in campo dai proprietari della Multisala Gaveli che, di fronte alle difficoltà determinate dal Covid-19, hanno deciso di ripartire con una programmazione all’aperto. Tutto ciò per consentire agli spettatori di poter finalmente tornare a godere del classico spettacolo cinematografico in tutta sicurezza. All’aria aperta e con il giusto distanziamento. Tra l’altro, si tratta della prima iniziativa del genere in Campania e contribuisce senz’altro a rafforzare quel graduale ritorno a quella normalità che tutti auspichiamo pur nel doveroso rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus”.

