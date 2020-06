Superata la fase più dura dell’emergenza, bisogna ora sostenere le tante attività rimaste chiuse durante tutto il lockdown. A ribadirlo, Clemente Mastella intervenuto questa mattina alla presentazione della nuova auto in dotazione al comando di Polizia Municipale del capoluogo sannita.

Attenzione dunque rivolta all’economia del territorio e alle difficoltà di quanti sono stati rimasti a lungo chiusi. “Sto girando un po’ ovunque – ha sottolineato il primo cittadino – e andrò anche in altri locali perché bisogna dare conferma di fiducia nei loro confronti che hanno patito tanto durante l’emergenza, dai bar ai ristoranti ai negozi di abbigliamento”. Di qui l’invito a “recuperare l’economia circolare. Tema su cui insistere molto. Quest’anno dopo vent’anni anche per le vacanze resterò in Italia non andrò all’estero”.

E andranno in questa direzione anche le misure previste dal comune. La possibilità di concedere maggior spazio all’estero per consentire a tutti di rispettare le misure del distanziamento sociale e recuperare così i tavoli persi all’interno dei locali. Alcune attività chiedono di aprirsi all’esterno, come stanno facendo un po’ tutti i comuni per fare in modo che i posti all’interno siano recuperati usando gli spazi all’aperto. È un modo per creare le condizioni per essere vicini a queste attività. Sul piano delle tasse però bisogna considerare che si sono tributi che sono statali e in quel caso dipende dal governo nazionale.