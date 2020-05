Benevento, Mastella e rientri dal Nord: autodenunciatevi e restate in quarantena

La curva dei casi positivi al Covid-19 in Regione Campania fa registrare un notevole decremento – così il Sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Ciò ha determinato la scelta del presidente De Luca, anche a seguito delle richieste dei ristoratori baristi e dei sindaci, di fare asporto anche ordinando da casa ed andando anche a prelevarlo.

La Regione ha anche modificato la misura che riguarda il jogging che può essere fatto senza mascherine negli orari mattutini stabiliti dalla Regione.

Ma le persone possono andare dai loro cari purché muniti di mascherine che restano obbligatorie – ha aggiunto il Sindaco di Benevento che si dice preoccupato per i rientri dal Nord Italia che avverranno a partire dalle prossime ore, ed in particolare da lunedì 4 maggio.

Mastella ha lanciato un nuovo appello: “Autodenunciatevi al rientro in Campania, a Benevento e nel Sannio. State in quarantena come per legge. Se sono vostri parenti invitateli ad autodenunciarsi all’Asl e al Comune. Sono a disposizione della cittadinanza che vorrà segnalarmi la presenza di persone giunte dal Nord Italia che non hanno segnalato il loro rientro.