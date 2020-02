Benevento : Mastella ha reso pubbliche le sue dimissioni

Clemente Mastella ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco di Benevento. La lettera di dimissioni è stata acquisita al protocollo di Palazzo Mosti, sede del Comune.

Le motivazioni della decisione dell’ex ministro non sono state ancora rese note. Benevento è l’unico capoluogo di provincia in Campania guidato dal centrodestra.

A dicembre Mastella aveva accusato un malore, finendo in terapia intensiva per difficoltà respiratorie. L’ormai ex primo cittadino resterà tuttavia in carica fino al 22 febbraio, in base al comma 3 dell’articolo 53 del Testo Unico.

L’ex ministro lo aveva promesso e ha mantenuto fede alla sua decisione all’indomani della visita a Benevento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Così questa mattina ha affidato a un funzionario la sua lettera di dimissioni protocollate a Palazzo Mosti.