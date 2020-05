Benevento, Mastella invita a rispettare le regole e ad essere responsabili

Ancora un invito, da parte del sindaco Clemente Mastella, a rispettare le regole previste anche in questa seconda fase dell’emergenza.

Dai social il primo cittadino di Benevento si rivolge alla comunità e, con le nuove riaperture delle varie attività, anche in città fa appello al senso di responsabilità di tutti: “Ho visto ieri tanta gioia in giro,” ha scritto Mastella sulla sua pagina facebook . “Confido nel senso di responsabilità di quanti hanno provato l’isolamento e le sue conseguenze economiche. Rispettiamo tutti le regole per non tornare indietro”.