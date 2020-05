Benevento, Mastella preoccupato per la fase 2

Il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, è preoccupato per l’inizio della fase 2 e scrive sui social: “Voglio dirlo con chiarezza: sono preoccupato. Il ripristino di una quasi normalità che porterà molti a ritenere che l’inverno della nostra vita sia finito, e il ritorno massiccio dei nostri familiari dal nord, è una miscela esplosiva”.

“Perciò – prosegue sulla sua pagina facebook- ognuno faccia la sua parte con responsabilità. Se questo non accadrà, avendo visto in questi giorni un rilassamento immotivato, utilizzerò le leve che dispongo. Se ci saranno assembramenti chiuderò quell’area, dove la mancanza di autodisciplina potrebbe creare scintille virali pericolose. Invitate chi arriva ad autodenunciarsi o fatelo voi con discrezione. Noi metteremo posti di blocco anche da chi arriva da regioni quasi da R con 0. Chi ci dice che qualche furbo parta da Milano e arrivi nel Molise e poi da noi? Ad inizio di questa pandemia furono chiusi i voli dalla Cina per l’Italia, ma poi c’era chi arrivava a Milano via Mosca. Insomma stiamo attenti. E poi compriamo Made in Benevento. Prodotti nostri. Da negozi di vicinato”.

Con l’inizio della fase 2, oggi 4 maggio, le preoccupazioni e le paure sono tante e sono tanti i motivi che inducono a pensare ad un ritorno.