Benevento, il sindaco Mastella rivolge un appello ai commercianti

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rivolto un appello a tutti i commercianti riguardo la necessità di sottoporsi allo screening di massa tramite tampone faringeo. Lo screening si terrà nei giorni di giovedì e venerdì e vedrà coinvolta anche la suddetta categoria.

“Vedo qualche resistenza in alcune categorie come edicolanti, tabaccai, addetti ai supermercati”, afferma Mastella. La paura è generata dal fatto che qualcuno, temendo di risultare positivo, sia poi costretto a chiudere la propria attività. Il primo cittadino, però, dichiara che non si procederà alla chiusura dell’attività, bensì la persona in questione verrà sottoposta a quarantena e l’attività continuerà dopo l’avvenuta sanificazione.

“Attenzione, se qualcuno fa il furbo – continua il primo cittadino – se anche è vero che non c’è obbligatorietà sul piano normativa che si vada ad eseguire il tampone al drive-in, potrò fare un’ordinanza con cui dire di esporre davanti alla vostra attività commerciale un cartello dove si indica se avete fatto i tamponi oppure no”. Infine Mastella precisa come questa sia un’iniziativa a favore e nell’interesse dei cittadini di Benevento che fino ad ora hanno fatto grandi sacrifici.