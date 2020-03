Benevento, Mastella:chiarimenti su Villa Margherita e fake news

“La situazione a Villa Margherita è fronteggiabile: alcuni tamponi sono già usciti negativi, altri forse usciranno positivi. Ho sentito ieri sera il presidente De Luca: probabilmente interverrà l’Unità di Crisi. Alcuni pazienti, quelli abbastanza in salute, saranno spostati in una clinica privata della provincia”. Così il sindaco Clemente Mastella in diretta sui social per aggiornare i cittadini beneventani in merito all’emergenza coronavirus e agli ultimi fatti accaduti nella struttura sanitaria di Piano Cappelle.

“E’ chiaro – sottolinea il sindaco – che sarà necessario chiarire come si è potuto verificare il caso Villa Margherita. La persona ammalata sarebbe arrivata dalla provincia di Avellino e si sarebbe creato un problema notevole. Ma mi sembra che si sia smarrito il senso della ragione. Io non sono il capo dei capi della sanità locale. Ho chiesto spiegazioni, ho sensibilizzato le istituzioni, ma non posso decidere su tutto”.

Mastella attacca anche le ordinanze emanate dai colleghi sindaci della provincia: “Hanno sbagliato a fare una disposizione vietando gli spostamenti. Invece devono spostarsi quelli che lavorano, gli operatori sanitari hanno il dovere di spostarsi. Il loro provvedimento è contro la legge”.

Sulle fake news circolate in queste ore: “Circolano messaggi vocali in cui si dice di sette morti a Villa Margherita…è una stronzata enorme. E nessuno legato a supermercati è stato prelevato. E’ un’altra stronzata clamorosa”.

Infine, una riflessione sul futuro: “La vita sarà molto diversa da prima. Bisognerà iniziare a pensare ad uno stile di vita diverso. Non potremo fare più i grandi concerti come quelli di Città Spettacolo. Come faremo a stare tutti vicini? Ci sarà sempre la paura anche quando sarà passato il terrore di questi giorni? Come andremo allo stadio o al cinema? Cambierà anche l’economia, l’aspetto ludico-giocoso. Bisognerà innovare tutto”.