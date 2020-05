Benevento, nuovo coordinatore provinciale del Centro Democratico

Il Segretario nazionale del partito Centro Democratico, Margherita Rebuffoni, su proposta del coordinatore regionale della Campania, Raimondo Pasquino, ha nominato ieri, 26 maggio, Giuseppe Puzio, 31 anni, nuovo coordinatore della provincia di Benevento, del partito fondato nel 2012 dall’onorevole Bruno Tabacci.

“In questo difficile momento, a causa dell’emergenza Coronavirus, è ancora di più necessario che i partiti si attivino per essere affianco di cittadini ed imprese. Sono sicuro di poter dare il mio contributo fattivo, anche grazie alla creazione di classe politica giovane. Lo dimostrerò soprattuto attraverso un organigramma meritocratico che opererà in tutta la Provincia. La politica ha l’obbligo di ripartire dal basso. Sono convinto che il paese abbia bisogno di persone moderate che antepongano i fatti alle urla. Chiunque avesse voglia di dare il proprio contributo per la nostra terra, risolvendo problematiche e proponendo idee e progetti, potrà entrare a far parte del nostro gruppo e, perché no, affiancarmi nella struttura provinciale. Ringrazio pertanto chi ha creduto in me, sicuro di non deludere nè loro, nè i sanniti” – così Giuseppe Puzio, neo coordinatore del Centro Democratico, ringrazia.