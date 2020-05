Benevento, oggi tamponi faringe per l’azienda Asia

Oggi 14 maggio, 131 operatori ecologici effettueranno i tamponi faringei aderendo allo screening, organizzato dal comune di Benevento ed effettuato dall’Istituto Zooprofilattico d’intesa con la Regione Campania, per diagnosticare l’eventuale positività o negatività al Covid-19.

L’esame si svolgerà nei pressi della rotonda situata vicino al settore ospiti dello stadio ‘Ciro Vigorito’ dove sarà collocata un’apposita stazione mobile.A comunicarlo è l’Asia, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in città.

“Il 99 per cento dei nostri operatori – ha dichiarato l’amministratore unico dell’Asia, Donato Madaro – ha aderito volontariamente allo screening testimoniando un grande senso di responsabilità verso la comunità. L’azienda ha fornito loro sin dall’inizio della fase emergenziale i dispositivi di sicurezza individuali, ma il tampone faringeo sarà un test importante per verificarne il concreto stato di salute. Ringrazio il Comune di Benevento e la Regione Campania per la sensibilità dimostrata decidendo di sottoporre allo screening, prima degli altri, la categoria degli operatori ecologici, più esposta rispetto ad altri, il cui lavoro, portato avanti con tanta abnegazione, non si è mai fermato durante l’emergenza”.