Benevento, paura e disagi in via del Pomerio per un albero pericolante: sul posto i caschi rossi

Vigili del fuoco al lavoro in via del Pomerio a causa di un albero pericolanti. I caschi rossi sono intervenuti per tagliare dei rami che si sporgono pericolosamente lungo la strada e che con il vento forte potrebbero rappresentare un pericolo per l’incolumità dei passanti e degli automobilisti.

Con il supporto della Polizia Municipale, i pompieri hanno chiuso temporaneamente l’arteria – all’altezza dell’Arco di Traiano e fino all’incrocio con via Ennio Goduti – e stanno provvedendo a rimuovere le criticità.

Al momento, per chi percorre via San Pasquale è possibile svoltare solo verso viale dei Rettori. Le operazioni di rimozione dei rami dovrebbero concludersi in breve tempo.