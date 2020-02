Benevento, Pedicini scrive all’Ue: le valutazioni scientifiche alla base delle norme devono essere affidabili

“Il fatto che un grande laboratorio europeo, coinvolto nella valutazione di una sostanza controversa come il glifosato, possa essere responsabile di pratiche contrarie a quelle stabilite dalle stesse regolamentazioni Ue per la protezione degli animali usati a fini scientifici, e della distorsione di dati scientifici, deve farci porre delle domande sul sistema attuale e sulla validità delle buone pratiche di laboratorio (GLP), come standard qualitativo internazionale, dato che gli studi incriminati ne dichiaravano il pieno rispetto”, commenta l’eurodeputato e portavoce M5S Piernicola Pedicini.



“Ieri – prosegue – insieme alla collega olandese Anja Hazekamp, abbiamo interrogato la Commissione europea nel merito. Chiediamo soprattutto di garantire l’affidabilità della ricerca scientifica che è alla base di decisioni istituzionali di forte impatto sulla nostra vita quotidiana, come quelle riguardanti la gestione del rischio dei pesticidi. Da aprile 2018 a febbraio 2019 abbiamo partecipato ai negoziati sul nuovo regolamento sulla trasparenza dell’analisi del rischio in UE, entrato in vigore a settembre scorso ma non ancora in applicazione. Nel tentativo di migliorare lo status quo delle valutazioni scientifiche, abbiamo introdotto l’obbligo di notifica degli studi da parte dei laboratori incaricati di effettuare i test.