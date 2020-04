Benevento, Polizia Municipale chiude un negozio

La polizia municipale di Benevento chiude terza attività commerciale per non aver rispettato le norme ‘anti coronavirus’, ovvero i decreti di Governo, regione e comune per impedire la diffusione del Covid-19. Si tratta di un negozio specializzato nella vendita di tessile e abbigliamento che è stato trovato aperto nonostante le ordinanze di chiusura. Per il titolare è scattata la multa e la chiusura per 5 giorni che potrebbe essere poi estesa dal Prefetto di Benevento.

Resta stretta anche la vigilanza lungo la pista ciclopedonale di contrada Pantano e Scafa, la zona dell’Agrario di Piano Cappelle, Pacevecchia e piano Morra.

Sono state comminate in totale 3 sanzioni amministrative.

Il Comandante Fioravante Bosco dichiara:”l’attività di controllo continuerà come sempre facendo il massimo sforzo nell’esclusivo interesse dei cittadini”.